Nie ma ani Waldemara Dąbrowskiego, ani jego ośrodka. Przyjaciele nie zapomnieli [zdjęcia]

2025-09-18, 07:00  Michał Zaręba/Redakcja
Przyjaciele wspominali zmarłego Waldemara Dąbrowskiego - 17 września to dzień urodzin założyciela toruńskiego Ośrodka Mateusz/fot. Michał Zaręba

Przyjaciele wspominali zmarłego Waldemara Dąbrowskiego - 17 września to dzień urodzin założyciela toruńskiego Ośrodka Mateusz/fot. Michał Zaręba

Przyjaciele i dawni podopieczni wspominali zmarłego Waldemara Dąbrowskiego - 17 września to dzień urodzin założyciela toruńskiego Ośrodka Mateusz. Między dwiema brzozami stanął kamień - obok coś w rodzaju epitafium...

Waldemar Dąbrowski skończyłby tego dnia 67 lat. Przyjaciele Waldka spotkali się w Toruniu, w miejscu gdzie działał Ośrodek Mateusz. Pomiędzy brzozami umieszczono kamień i pamiątkową tablicę - wspomnienie zapisał Michał Piszczek z „Serca Torunia".

- Pomysł był taki, żeby ten kamień był płaski, żeby dwie osoby mogły na nim usiąść i porozmawiać. Tak, jak to robił Waldek - mówi Michał Piszczek. - Mam nadzieję, że jeszcze wróci ten czas, gdy w naszym mieście osoby wykluczone i takie, które opuszczają zakłady karne będę miały swoje miejsce, przestrzeń do powrotu do społeczeństwa - może dzięki „Sercu Torunia".

- Byłem tu parę lat i doskonale pamiętam wszystkie sytuacje. Dobrze mi się tu mieszkało, dobrze mi się z Waldkiem współpracowało - wspomina jeden z byłych podopiecznych ośrodka.

- Cieszę się, że jest jeszcze grono osób, które wspomina Waldemara i jego dzieło - mówi pieśniarz Jacek Beszczyński. - Chciałbym, żeby to miejsce - te dwie brzozy i ten kamień - stały się takim zaczątkiem zaułka imienia Waldemara Dąbrowskiego. Dzisiaj w tym miejscu znaleźliśmy fragmenty toruńskiego „Anioła", który został wręczony Waldkowi za działalność dobroczynną - jakże to symboliczne i wiele mówiące o kruchości naszego życie. Jest to też dla nas sygnał, żeby doceniać ludzi, którzy poświęcają swoje życie dla innych, żeby ich szanować i pielęgnować pamięć o nich.

Waldemar Dąbrowski zmarł 8 marca 2023 roku.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Przyjaciele wspominali zmarłego Waldemara Dąbrowskiego - 17 września to dzień urodzin założyciela toruńskiego Ośrodka Mateusz/fot. Michał Zaręba Przyjaciele wspominali zmarłego Waldemara Dąbrowskiego - 17 września to dzień urodzin założyciela toruńskiego Ośrodka Mateusz/fot. Michał Zaręba

Region

Województwo kujawsko-pomorskie na targach w Finlandii: - Wasz region jest dla nas dobrym partnerem - twierdzą Finowie

Województwo kujawsko-pomorskie na targach w Finlandii: - Wasz region jest dla nas dobrym partnerem - twierdzą Finowie

2025-09-18, 09:55
Kom. Remigiusz Rakowski w Rozmowie Dnia: Podczas zderzenia przy dużej prędkości nie mamy szans

Kom. Remigiusz Rakowski w „Rozmowie Dnia": Podczas zderzenia przy dużej prędkości nie mamy szans

2025-09-18, 09:11
Młodzież z regionu oddała cześć Sybirakom. VII Bieg zesłańca w Toruniu [wideo, zdjęcia]

Młodzież z regionu oddała cześć Sybirakom. „VII Bieg zesłańca" w Toruniu [wideo, zdjęcia]

2025-09-17, 21:20
Nie za za ocean, a do Holandii. Mamy wieści z bydgoskich targów uczelni zagranicznych

Nie za za ocean, a do Holandii. Mamy wieści z bydgoskich targów uczelni zagranicznych

2025-09-17, 20:26
SOWA leci do Włocławka W mieście powstaje małe centrum nauki ze strefą eksperymentów

SOWA leci do Włocławka! W mieście powstaje małe centrum nauki ze strefą eksperymentów

2025-09-17, 19:00
Kujawsko-pomorska KAS przejęła papierosy bez akcyzy. Są warte blisko 120 tysięcy

Kujawsko-pomorska KAS przejęła papierosy bez akcyzy. Są warte blisko 120 tysięcy

2025-09-17, 18:20
Nie daj Boże, żeby się to powtórzyło. Bydgoskie obchody rocznicy ataku ZSSR na Polskę [zdjęcia]

„Nie daj Boże, żeby się to powtórzyło." Bydgoskie obchody rocznicy ataku ZSSR na Polskę [zdjęcia]

2025-09-17, 17:34
Przesunęli samochód, żeby tramwaj mógł przejechać. Tak parkują na ul. Gdańskiej [ZOBACZ]

Przesunęli samochód, żeby tramwaj mógł przejechać. Tak parkują na ul. Gdańskiej [ZOBACZ!]

2025-09-17, 16:00
Antoni K., syn byłego prezesa TVP miał zgwałcić małoletnią. Prokuratura w Toruniu postawiła zarzut

Antoni K., syn byłego prezesa TVP miał zgwałcić małoletnią. Prokuratura w Toruniu postawiła zarzut

2025-09-17, 15:59

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę