W toruńskiej galerii Plaza zawalił się fragment sufitu! Ewakuowano około 1400 osób

2025-09-15, 19:09 Agata Raczek/PAP/Redakcja

Zawalił się fragment sufitu w Cinema City w toruńskiej galerii Plaza/fot.: Facebook, Michał Sztybel

Strażacy z Torunia otrzymali zgłoszenie krótko po godz. 18:00. Zawalił się fragment sufitu w Cinema City. Miejsce zdarzenia zabezpieczają cztery zastępy straży pożarnej. Komunikat wydał Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

– Na miejscu okazało się, że spadło około 100 metrów kwadratowych sufitu podwieszanego w sali sprzedaży kina Cinema City. W wyniku tego zdarzenia żadna z osób nie została poszkodowana. Na miejsce zostały wysłane cztery zastępy straży pożarnej – informowała mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków.



Uszkodzona została instalacja zraszającą, będącą częścią systemu przeciwpożarowego, polała się woda i uruchomił się alarm.



W czasie zdarzenia w kinie było pięciu pracowników i około 50 widzów, którzy sami ewakuowali się przed przybyciem strażaków.



– W związku z zarwaniem się fragmentu podwieszanego sufitu wewnątrz obiektu, przeprowadzono ewakuację całego centrum handlowego. Według posiadanych informacji nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano około 1400 osób. Nie ma możliwości wejścia do obiektu – podkreślił w mediach społecznościowych Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



Dodał, że inspektor nadzoru budowlanego dokona oceny, czy pozostała część budynku może być użytkowana.



Ruch pojazdów na drogach w pobliżu centrum handlowego funkcjonuje bez przeszkód.



– W trosce o Państwa bezpieczeństwo, Toruń Plaza zostało tymczasowo zamknięte. Na miejscu pracują już wszystkie niezbędne służby. Potwierdzamy, że nikt nie odniósł obrażeń. Sytuacja jest pod kontrolą, a przyczyny zdarzenia są obecnie ustalane – podaje Toruń Plaza w komunikacie w mediach społecznościowych.