W toruńskiej galerii Plaza zawalił się fragment sufitu! Ewakuowano około 1400 osób

Zawalił się fragment sufitu w Cinema City w toruńskiej galerii Plaza/fot.: Facebook, Michał Sztybel
Strażacy z Torunia otrzymali zgłoszenie krótko po godz. 18:00. Zawalił się fragment sufitu w Cinema City. Miejsce zdarzenia zabezpieczają cztery zastępy straży pożarnej. Komunikat wydał Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
– Na miejscu okazało się, że spadło około 100 metrów kwadratowych sufitu podwieszanego w sali sprzedaży kina Cinema City. W wyniku tego zdarzenia żadna z osób nie została poszkodowana. Na miejsce zostały wysłane cztery zastępy straży pożarnej – informowała mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków.
Uszkodzona została instalacja zraszającą, będącą częścią systemu przeciwpożarowego, polała się woda i uruchomił się alarm.
W czasie zdarzenia w kinie było pięciu pracowników i około 50 widzów, którzy sami ewakuowali się przed przybyciem strażaków.
– W związku z zarwaniem się fragmentu podwieszanego sufitu wewnątrz obiektu, przeprowadzono ewakuację całego centrum handlowego. Według posiadanych informacji nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano około 1400 osób. Nie ma możliwości wejścia do obiektu – podkreślił w mediach społecznościowych Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
Dodał, że inspektor nadzoru budowlanego dokona oceny, czy pozostała część budynku może być użytkowana.
Ruch pojazdów na drogach w pobliżu centrum handlowego funkcjonuje bez przeszkód.
– W trosce o Państwa bezpieczeństwo, Toruń Plaza zostało tymczasowo zamknięte. Na miejscu pracują już wszystkie niezbędne służby. Potwierdzamy, że nikt nie odniósł obrażeń. Sytuacja jest pod kontrolą, a przyczyny zdarzenia są obecnie ustalane – podaje Toruń Plaza w komunikacie w mediach społecznościowych.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę