Dwa wypadki w naszym regionie – na autostradzie A1 oraz w Pokrzydowie. Są ranni i utrudnienia
Do dwóch wypadków doszło na drogach naszego regionu. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Pokrzydowie w powiecie brodnickim. Dwa auta brały również udział w zdarzeniu na autostradzie A1 w Rogowie.
W Pokrzydowie (powiat brodnicki) ranne są aż cztery osoby, w tym dziecko. Wszyscy trafili do szpitala. Powodem zdarzenia była nieodpowiedzialna jazda kierowcy Volvo, która poskutkowała zderzeniem bocznym z Suzuki. Oba samochody uderzyły w drzewa. Na miejscu trwa akcja służb, m.in. strażaków. Droga obecnie jest zablokowana.
O szczegółach mł. asp. Paweł Dominiak, rzecznik brodnickich policjantów:
W Rogowie z kolei kierujący Renault nie dostosował prędkości do warunków ruchu i najechał na tył Kii. Drugim autem podróżowały cztery osoby – dwóch dorosłych i dwójka dzieci. Jeden z młodych pasażerów trafił do szpitala. Ruch już odbywa się normalnie.