Dwa wypadki w naszym regionie – na autostradzie A1 oraz w Pokrzydowie. Są ranni i utrudnienia

2025-08-16, 18:05 Redakcja

W Pokrzydowie ranne są cztery osoby/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy

Do dwóch wypadków doszło na drogach naszego regionu. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Pokrzydowie w powiecie brodnickim. Dwa auta brały również udział w zdarzeniu na autostradzie A1 w Rogowie.

W Pokrzydowie (powiat brodnicki) ranne są aż cztery osoby, w tym dziecko. Wszyscy trafili do szpitala. Powodem zdarzenia była nieodpowiedzialna jazda kierowcy Volvo, która poskutkowała zderzeniem bocznym z Suzuki. Oba samochody uderzyły w drzewa. Na miejscu trwa akcja służb, m.in. strażaków. Droga obecnie jest zablokowana.



O szczegółach mł. asp. Paweł Dominiak, rzecznik brodnickich policjantów:



