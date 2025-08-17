Fiatem 126p przejechali ponad tysiąc kilometrów. „Wesołe maluchy” w Toruniu [wideo, zdjęcia]

2025-08-17, 18:15 Robert Duliński/Redakcja

„Wesołe maluchy" w Toruniu/fot. Robert Duliński

Wielka niespodzianka dla fanów motoryzacji z czasów PRL-u. W niedzielę do Torunia przyjechała grupa „Wesołe maluchy”.

To pasjonaci i miłośnicy fiatów 126p. Podczas długiego weekendu, w swoich małych autach pokonali ponad tysiąc kilometrów, odwiedzając kilkanaście miast i miasteczek.



Swój rajd zakończyli w grodzie Kopernika przy przystani toruńskiego AZS-u.



- W końcu ludzie docenili ten samochód, jego niepowtarzalność i sentymenty z dzieciństwa – mówili uczestnicy. - To jest perełka, siedzi się blisko, samochód jest malutki, zgrabniutki, takie nasze polskie porsche. A jaką ludzie mają radochę, jak nas widzą, gdy jedziemy tymi maluchami. Dzieci pytają, jak się tym jeździ, a gdzie znajduje się silnik, czy bagażnik? Zastanawiamy się, jak całe rodziny się do tego samochodu spakowały, gdy jechały zagranicę.