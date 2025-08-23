„Lato w rytmie PiK-a" w gminie Gruta! Na scenie zagrali Norbi i Big Bike Orchestra [zdjęcia]

2025-08-23, 20:02 Redakcja

Gwiazdą wieczoru w Mełnie był Norbi/fot: Małgorzata Orwat

W Parku w Mełnie odbyły się dożynki gminne. Była huczna zabawa, kolorowy korowód, występy artystyczne, pokazy, konkursy i atrakcje dla całej rodziny.

Po godz. 17 zagrał Filip Niezapomnisz, a o godz. 18 pojawiła się Big Bike Orchestra, która swoją energią porwała publiczność do tańca.



Gwiazdą wieczoru był Norbi, który zaśpiewał dla publiczności w Parku w Mełnie. Zabawa taneczna z DJ-em potrwała do północy. Była to przedostatnia odsłona naszej akcji „Lato w rytmie PiK-a".



