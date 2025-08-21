Norbi w Mełnie, Blue Café w Kijewie Królewskim. Finał akcji „Lato w rytmie PiK-a”

2025-08-21, 13:10 Redakcja

Zespół Blue Café podczas akcji „Lato w rytmie PiK-a" w Chełmnie/fot. Chełmiński Dom Kultury, Facebook

„Lato w rytmie PiK-a” powoli zmierza do finału. Zapraszamy jeszcze na dwa wydarzenia - w sobotę (23 sierpnia) do Parku w Mełnie, a tydzień później (30 sierpnia) - na stadion w Kijewie Królewskim.

W Parku w Mełnie - podczas dożynek gminnych - czekają na Was strefy tematyczne, pokazy, konkursy z nagrodami i mnóstwo dobrej zabawy. Gwiazdami wieczoru będą Big Bike Orchestra o godz. 18.00 oraz Norbi o 20.00! Wcześniej – o 17.00 – wystąpi też Filip Niezapomisz. Początek festynu w parku – o 14.30.



Z kolei wydarzenie w Kijewie Królewskim będzie ostatnim na trasie Polskiego Radia PiK. Spotkamy się o 15.00 na stadionie - będzie muzycznie, rodzinnie i z dużą dawką pozytywnej energii.



O godz. 18:30 zaplanowano koncert Blue Café, o 20.30 - „Gromee” - taneczny finał na pełnych obrotach i o 22.00 zabawę pod pod chmurką. Na miejscu czekać będą też m.in. stoiska promocyjne i gastronomiczne, regionalne jedzenie, rękodzieło, dmuchańce dla dzieci i wystawa zabytkowych aut.









