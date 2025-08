Prawie 300 osób, a przed nimi 260 kilometrów. Pielgrzymka wyruszyła z Włocławka [zdjęcia]

W Kujawsko-Pomorskiem spadła liczba nowych ofert pracy. W czerwcu do urzędów pracy w regionie trafiło o połowę ofert mniej, w porównaniu do ubiegłego … Czytaj dalej »

Pierwszy etap trasy liczy 38 kilometrów i zakończy się noclegiem w Izbicy Kujawskiej. - Jestem dwudziesty raz na pielgrzymce, jest więc dla mnie jubileuszowa. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę iść i powierzam wszelkie troski, prośby za całą rodzinę, za męża, koleżanki w pracy - mówiła jedna z pielgrzymujących. Odpowiadając na pytanie co sprawiło, że znalazła się na pielgrzymce, odparła: - Modlitwa innych osób z mojej rodziny, które bardzo chciały, abym poszła. - Idę, żeby się pomodlić za moją rodzinę, mieć dobre oceny i inne dobre rzeczy… - mówił o swoich intencjach chłopiec, który do Częstochowy idzie pierwszy raz w życiu. Na Jasną Górę pielgrzymi mają dotrzeć za 8 dni. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w wyprawie pieszo, organizatorzy przewidzieli wyjazd autokarowy na uroczyste zakończenie pielgrzymki w Częstochowie 13 sierpnia.

