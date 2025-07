Spotkają się papieżem Leonem XIV. Młodzież z naszego regionu jedzie do Rzymu

37-latek podejrzany o atak z użyciem noża został we wtorek (22 lipca) doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec… Czytaj dalej »

Kradzione - od deszczu do deszczu - takie są tegoroczne żniwa. Rolnicy wykorzystują każde okno pogodowe, by wyjechać w pole. Czytaj dalej »

Jakie emocje towarzyszą młodym? – Na pewno jest to budujące przeżycie – mówiła jedna z uczestniczek spotkania. – Budowanie relacji, ale też droga duchowa – jako pielgrzymka. – W świecie, w którym wszystko pędzi, scrollujemy, przewijamy bardzo szybko – ludzie za bardzo żyją chwilą, która mija prędko, nie jesteśmy w stanie czegoś w pełni odczuć. Dlatego uważam, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne – wskazał inny pielgrzym. – Młodzi ludzie są naprawdę świetnymi ambasadorami – pokazują świeżość, młodość, energię, w tych trudnych czasach – przesłanie pokoju – powiedział marszałek województwa Piotr Całbecki. Wyjazd finansowo wsparł samorząd województwa. Jubileusz Młodych w Rzymie rozpoczyna się 28 lipca – potrwa do 3 sierpnia.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.