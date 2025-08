Jest mleko, które reaguje na potrzeby dziecka! Położne promowały karmienie piersią

2025-08-06, 16:38 Tatiana Adonis/Redakcja

Karmienie piersią przynosi korzyści zarówno dziecku, jak i matce - mówiła bydgoska położna, Mirosława Uczyńska/fot. Tatiana Adonisa

„Moc karmienia piersią" - to hasło akcji zorganizowanej w naszym regionie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W delegaturach NFZ dyżurowały położne.

Panie mówiły przede wszystkim o korzyściach płynących z karmienia piersią, ale przy okazji można było porozmawiać o diecie dla niemowląt i wcześniaków, czy kalendarzu szczepień. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu „Środa z profilaktyką". Jego temat nie był przypadkowy, bo do 7 sierpnia trwa Światowy Tydzień Karmienia Piersią.



- Karmienie piersią przynosi korzyści zarówno dziecku, jak i matce - mówiła bydgoska położna, Mirosława Uczyńska. - Mleko mamy zawiera wszystkie niezbędne i łatwo przyswajalne składniki. Poza tym mleko mamy dostosowuje się do wieku dziecka i do jego stanu zdrowia. Bardzo ważny też jest czynnik wzmacniający odporność, ponieważ w żadnym mleku modyfikowanym nie ma ciał odpornościowych, takich, jakie są mleku mamy.



Z kolei korzyści z karmienia piersią dla matki to między innymi mniejsze ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory. Karmienie piersią powoduje też, że jest mniej problemów z powikłaniami okresu wczesnego połogu.



Choć karmienie piersią nie zawsze jest łatwe, to matki mogą liczyć na wsparcie zarówno w rozpoczęciu, jak i w podtrzymaniu karmienia piersią - dodaje Mirosława Uczyńska.

- Ta pomoc rozpoczyna się już w szpitalu. Na oddziałach pracują doradcy laktacyjni. Później, gdy matka i dziecko wychodzą do domu, to położne rodzinne - bo też takie jest nasze zadanie - pomagają i wspierają w karmieniu piersią.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.