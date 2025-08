Przed nimi prawie 300 km drogi. Z Torunia wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę [wideo, zdjęcia]

2025-08-04, 13:41 Monika Kaczyńska/Redakcja

Pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę/fot. Monika Kaczyńska

Prawie tysiąc osób wyruszyło w poniedziałek rano z Torunia do Częstochowy. Rozpoczęła się 47.Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę.

Przed wiernymi dziewięć dni marszu i prawie 300 km do pokonania. Humory jednak dopisują. - Najważniejsze jest nastawienie. Ból będzie - trzeba się z tym liczyć zawsze. Pojawią się pęcherze, bóle w biodrach, czy w kolanach, ale to jest właśnie pielgrzymowanie – mówi jedna z pielgrzymujących. - Jeżeli ma się w duchu i w sercu ogromną intencję, to zawsze warto!



- Mam nadzieję, że nie będzie dużego upału – dodaje inna. - Trzeba mieć ze sobą wodę, karimatę, jakąś przekąskę proteinową, żeby się wzmocnić, plastry na pęcherze, maści przeciwbólowe – wymienia. - Idę trzeci raz i to jest już jest, że się nie chce iść, ale jak się już dojdzie do Częstochowy, to już się wie, że za rok pójdziemy znowu.



Pielgrzymi z Torunia dotrą na Jasną Górę 12 sierpnia.