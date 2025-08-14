Nie mogą iść na Jasną Górę, więc pielgrzymują po Bydgoszczy. Patronuje im wielki polski święty [wideo, zdjęcia]

Pielgrzymka Maksymiliańska w Bydgoszczy/fot. Katarzyna Bogucka
Ponad setka pielgrzymów wyruszyła w czwartek o godz. 15.00 z kościoła na pl. Piastowskim do parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze w Bydgoszczy.
Wśród pątników są m.in. seniorzy i rodziny z dziećmi. - Nie możemy iść w pielgrzymce na Jasną Górę, bo to bardzo daleko, a ten dystans jest do przejścia – mówili naszej reporterce. Przewodnikiem pielgrzymki jest ks. Krzysztof Buchholz, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. - Święty Maksymilian Maria Kolbe miał ogromną charyzmę. Czegokolwiek się dotknął, to zamieniał w wielkie dzieło - mówił. - Był prekursorem mediów katolickich przed wojną. Myślał o telewizji, założył radio, drukował gazetę, która przetrwała do dziś - „Rycerza Niepokalanej". Powinniśmy naśladować go w jego kreatywności.
Pielgrzymka Maksymiliańska to już tradycja, wyruszyła po raz 36. Uczestnicy zbierają się zawsze 14 sierpnia w parafii na pl. Piastowskim, by uczcić kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci zakonnika z Niepokalanowa. Święty Maksymilian Maria Kolbe zmarł właśnie 14 sierpnia 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, gdzie oddał życie za innego więźnia. Dziś jest wielki polskim świętym, czczonym na całym świecie.
Bydgoscy pielgrzymi mają dotrzeć do kościoła na Osowej Górze około godz. 18.00. Tam będzie Msza św. i poczęstunek, przygotowany przez parafian.
Pielgrzymka Maksymiliańska w Bydgoszczy/wideo: Katarzyna Bogucka
