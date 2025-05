W Toruniu uroczyście odsłonięto kamień milowy szlaku Camino de Santiago [zdjęcia]

2025-05-24, 21:16 Robert Duliński/Redakcja

Odsłonięcie kamienia milowego Camino de Santiago w Toruniu/fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu odsłonięto kamień milowy szlaku św. Jakuba. W uroczystościach udział wzięli m.in. ambasador Hiszpanii w Polsce Ramiro Fernandez Bachiller, przewodniczący Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba – Ildefonso de la Campa Montenegro, oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

– To wyjątkowy dzień, ponieważ przywędrował do nas z samego Santiago de Compostella oryginalny znak obecności Camino w naszym regionie i w Polsce. Ten kamień jest wyrazem długo trwającej współpracy z Galicją i organizatorami Camino w części hiszpańskiej – podkreślał Całbecki.



– Z prawdziwą przyjemnością i radością przyjechałam dzisiaj do Torunia na inaugurację szlaku Camino de Santiago, czyli drogi Świętego Jakuba, która uzupełni ten wielki europejski szlak, prowadzący właśnie do katedry w Santiago. Jestem tu po to, żeby po pierwsze pogratulować, a także, żeby czynić z naszej strony wszystko, aby wesprzeć rozwój i promocję tego szlaku i następnych fragmentów, które mam nadzieję, będą się rozwijały – dodała Zuzanna Gołębiewska, dyrektor zarządzająca Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.



Szlak Camino de Santiago to najbardziej znana droga którą podążają pielgrzymi z całego świata. Wiedzie ona do hiszpańskiego Santiago de Compostella, gdzie według tradycji chrześcijańskiej znajduje się grób Św. Jakuba, jednego z apostołów Chrystusa.