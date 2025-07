Bydgoscy pielgrzymi dotarli na Jasną Górę. Przeszli ponad 300 kilometrów

2025-07-20, 18:13 Redakcja

Diecezjalna Piesza Pielgrzymka Bydgoska dotarła na Jasną Górę/fot. Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

Ponad pół tysiąca pątników w ośmiu grupach z całej diecezji bydgoskiej doszło na Jasną Górę. Większość grup szła dziesięć dni, dłużej w drodze byli jednak pielgrzymi z Nakła nad Notecią i z Górki Klasztornej.

– Nie idziemy dla jakiejś idei, ale aby doświadczyć miłości Boga i za tę miłość podziękować oraz by nabierać nadziei – podkreślali pątnicy. Na trasie odwiedzał ich bp bydgoski Krzysztof Włodarczyk.



– Wszystkie pielgrzymki w tym roku w związku z Rokiem Jubileuszowym przeżywają ten czas w duchu nadziei. Ona zawieść nie może, bo nadzieja to jest bazowanie głównie na obietnicach Bożych – wyjaśniał bp Włodarczyk.



– Na trasie odwiedzając pielgrzymów, widziałem u jednego księdza koszulkę z napisem: „Szalone rzeczy mogą udać się tylko z Bogiem”. I myślę, że pielgrzymka piesza to jest jedno wielkie szaleństwo. Bo trzeba być szalonym, żeby ruszyć i tyle kilometrów przejść, ale rzeczywiście to jest ufność, że to się może udać tylko z Panem Bogiem. A tu jeszcze mamy wsparcie Matki Bożej, bo przecież Ją się zaprasza na ten czas pielgrzymki, do Niej się idzie. I Ona jest tą najlepszą przewodniczką i wspomaga pielgrzyma – podkreślił bp Włodarczyk.







W podziękowaniu za gościnę - modlitwa i „krówki”





„Doświadczaliśmy, że jest wiele dobra, wiele piękna”

Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. O 21:00 pielgrzymki będą uczestniczyć w apelu jasnogórskim.





Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej rozpocznie się 1 sierpnia. Z kolei pątnicy z Włocławka wyruszą 6 sierpnia.







źródło: Biuro Prasowe @JasnaGóraNews, za zgodą