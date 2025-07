Wielbiciele kotów mają swoje święto! W Bydgoszczy trwa Koci Fest [zdjęcia]

2025-07-13, 07:53 Tatiana Adonis/Redakcja

Koci Fest w Bydgoszczy trwa do niedzieli (13 lipca)/fot: Tatiana Adonis

W Bydgoszczy do niedzieli (13 lipca) trwa Festiwal Miłośników Kotów. To okazja do integracji i wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim przekazania wiedzy na temat opieki nad tymi zwierzętami.

– W kotach się zakochałam od razu. Umilają każdy dzień – mówiły uczestniczki festiwalu.



– Miały być na kilka dni, a zostały na stałe. Jedna to jest Janina, a druga Krystyna. Pierwsza jest bardziej rządząca, ustawia sobie psa i Krystynę – dodała kolejna z kobiet.



– Są miękkie. Pomagają w chorobie w razie potrzeby – zauważył mały Leonard.



– Poza tym, że chcemy zrzeszyć wszystkich miłośników, próbujemy edukować, żeby nasze koty miały dobrze, a opiekunowie wiedzieli, jak się nimi najlepiej zajmować – opowiadała Gosia Kośnik ze Stowarzyszenia Stukot.



– Zazwyczaj mówi się, że gdy koty się akceptują, śpią ze sobą i liżą sobie nawzajem pyszczki. Jest wtedy super. Natomiast powiem jedną rzecz, że nie zawsze. Bardzo intensywnie wylizywanie pyszczka, przytrzymując drugiego kota, to nie miłość, a powiedzenie, że „coś mi się do końca nie podoba” – podpowiadała dr inż. Natasza Święcicka z Politechniki Bydgoskiej.



Koci Fest potrwa do niedzieli (13 lipca), jego organizatorem jest bydgoskie Stowarzyszenie Stukot, które na co dzień pomaga bezdomnym i wolno żyjącym kotom, prowadzi Kociarnię i Domy Tymczasowe oraz aktywnie działa na rzecz adopcji i kastracji.