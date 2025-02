W Bydgoszczy wybierali najpiękniejszego kota. O laury walczył Freddie Mercury

Do pożaru doszło przy ul. Hetmańskiej. To ścisłe centrum Bydgoszczy. Ofiarą jest 60-letni mężczyzna. Czytaj dalej »

Krew mogą oddać osoby pełnoletnie do 65 roku życia; zdrowe, które nie mają żadnych objawów infekcji i ważą co najmniej 50 kg. Czytaj dalej »

W odróżnieniu od wystaw, na których zwierzęta oceniane są przez międzynarodowe grono sędziów, podczas pokazów jurorami są widzowie. Chętnych do oceniania, a przede wszystkim do podziwiania kotów, w Zielonych Arkadach nie brakowało. - Odwiedzający mogą głosować w trzech kategoriach: najpiękniejsza kotka, kocur i kociak - wyjaśniała Joanna Musielska, wiceprezes ds. hodowlanych Poznańskiego Klubu Kotów Rasowych Amofeles, współorganizatorka wydarzenia. - Przyjechałam z Freddiem Mercurym i jego siostrą. Oba to koty rosyjskie niebieskie. Rasa piękna, spokojna, ale potrzebująca też człowieka - opowiadała jedna z uczestniczek pokazu. - Freddie miał mieć inne imię, ale tak miauczał i potrzebował atencji, że nie mieliśmy wyboru.

