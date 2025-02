Nie wszystkie robią „huhu”, niektóre… miauczą! Spotkanie z sowami w Jeżewie

2025-02-21, 22:03 Marcin Doliński/Redakcja

Spotkanie „Co w lesie huczy?” w Nadleśnictwie Dąbrowa/fot. Marcin Doliński

Najpierw były opowieści o ptakach, potem warsztaty i wyjście w teren. W Nadleśnictwie Dąbrowa odbyło się spotkanie z sowami pt. „Co w lesie huczy?”.

Jedną z atrakcji było spotkanie z tymi tajemniczymi ptakami. – Początek jest zaskakujący i fascynujący – jeszcze nie widziałem tak blisko na żywo sowy. Pani ją zawołała i ona przyleciała – ja często kota w domu nie mogę przywołać, jestem w szoku – komentował jeden z uczestników.



Spotkanie z sowami w Jeżewie odbyło się już po raz piąty. – To spotkanie z trzema sowami – puszczykiem, płomykówką i włochatką – wyjaśnia Monika Kwaśniewska z Nadleśnictwa Dąbrowa



A czy naprawdę te ptaki huczą? – W Polsce mamy 10 gatunków sów, a tylko dwie tak naprawdę hukają – tłumaczy opiekunka sów, Zuzanna Bobrowska z „Sowiej duszy”. – Ten huk, który znamy z bajek czy z filmów, „huhu”, wydaje puszczyk uralski i puszczyk zwyczajny, a pozostałe gatunki wcale nie hukają – one miauczą, piszczą, skrzeczą, więc co w lesie huczy? – nie zawsze sowa! – mówi.



W sobotę Noc Sów będzie obchodzona w Grudziądzu, a za tydzień – we Wdeckim Parku Krajobrazowym.



Więcej w relacji poniżej.