Koty opanują Bydgoszcz. Rozpoczyna się wyjątkowy festiwal

2025-07-10, 11:55 Tatiana Adonis / Redakcja

Koci Fest rozpoczyna się w czwartek (10.07) i potrwa do niedzieli. / Fot. Tatiana Adonis

Koci Fest to czterodniowe wydarzenie poświęcone kotom, ich sprawom i problemom. W Bydgoszczy spotkają się pasjonaci i opiekunowie tych zwierząt z całej Polski.

- Chcemy się uczyć, wymieniać doświadczenia i integrować w duchu prozwierzęcych wartości - mówi Małgorzata Kośnik ze Stowarzyszenia Stukot, które organizuje festiwal. - Będziemy opowiadali m.in. jak opiekować się kotem z niepełnosprawnością i jak radzić sobie z kłopotami behawioralnymi.



Na festiwal składają się m.in. warsztaty i wykłady, podczas których będzie można dowiedzieć się, co zrobić, by kotom żyło się z ludźmi jak najlepiej. Będzie m.in. o kociej pierwszej pomocy. Specjaliści podpowiedzą też jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u kotów, jak wprowadzać kolejne zwierzę do domu, w którym jest już kot oraz czym karmić swojego pupila.



- Wokół karmienia kotów funkcjonuje bardzo wiele szkodliwych stereotypów. Jednym z nich jest to, że kot powinny pić mleko. Absolutnie nie! Jest ono dla nich szkodliwe - mówi Małgorzata Kośnik. - Polecam wykład na ten temat.



Początek festiwalu w czwartek (10.07) o godz. 14.30. Warsztaty i wykłady odbywać się będą w Młynach Rothera. Na niektóre z nich obowiązują zapisy. Koci Fest potrwa do niedzieli (13.07). Więcej na koci-fest.pl





Bydgoskie Stowarzyszenie Stukot na co dzień pomaga bezdomnym i wolno żyjącym kotom, prowadzi Kociarnię i Domy Tymczasowe oraz aktywnie działa na rzecz adopcji i kastracji.