Król Kazimierz Wielki uroczyście wjechał na pętlę Bielawy w Bydgoszczy

2025-07-09, 18:29 Damian Klich / Redakcja

Tak wyglądała prezentacja specjalnego tramwaju UKW. / Fot. Damian Klich

Chodzi o wyjątkowy, niebiesko-pomarańczowy tramwaj, który Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaprezentował na przystanku.

- W ten sposób oficjalnie zaczynamy świętowanie naszego 20-lecia - mówi prof. Bernard Mendlik, rektor UKW. - Dzisiejsza uroczystość to symbol naszej obecności w mieście - dosłownie i w przenośni. Mam nadzieję, że tramwaj nie tylko przyciąga wzrok, ale również niesie ze sobą przesłanie, że edukacja to drogą, którą warto podążać.



Spotkanie było też okazją do zaprezentowania najciekawszych kierunków w ofercie UKW.



- Trwa rekrutacja - mówi dr Monika Opioła-Cegiełka. - Z jednej strony mamy cyberbezpieczeństwo. To temat, który przykuwa uwagę. Ale również kierunki wykorzystujące AI.



UKW posiada łącznie 69 kierunków. Pełna lista znajduje się na stronie rekrutacja.ukw.edu.pl Uczelnia zakończy nabór 14 lipca na studia stacjonarne.

Relacja Damiana Klicha