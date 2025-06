PSL i Polska 2050 - każde idzie swoją drogą. Posłowie z regionu komentują rozpad Trzeciej Drogi

W Toruniu od godziny 19:00 18 czerwca do 23 czerwca (do godz. 8:00) będzie wyłączony z ruchu Bulwar Filadelfijski. Chodzi o odcinek od Ślimaka Getyńskiego… Czytaj dalej »

O zakończeniu projektu Trzecia Droga poinformował oficjalnie marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - W naszym klubie też takie dyskusje prowadziliśmy, szczególnie po ostatnich wyborach prezydenckich – opowiada poseł Polski 2050 z regionu Marcin Skonieczka. - Wiele osób podkreślało, że potrzebujemy większej wyrazistości, a trudno było to wykazać z PSL na tym etapie, ponieważ w wielu sprawach się różnimy. Zamykamy więc ten projekt, oceniamy go pozytywnie. Współpraca z PSL układała się dobrze, szczególnie naszym województwie – myślę tu o współpracy z posłem Zbigniewem Sosnowskim. Wszystkie ustalenia, które robiliśmy, zawsze były wykonywane po obu stronach, więc myślę, że to była bardzo dobra współpraca. Teraz jednak chcemy spróbować pójść każdy swoją drogą. - Nowe rozdanie, duża szansa, ale i duże wyzwanie - tak reaguje na rozpad Trzeciej Drogi posłanka z naszego regionu Agnieszka Kłopotek z PSL-u. Więcej poniżej.

