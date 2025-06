Na poligonie w Toruniu odbędzie się pierwszy lot Turbulencji. To rakieta na paliwo ciekłe [galeria]

Rakietę o nazwie Turbulencja opracował zespół AGH Space Systems. Jak wyjaśnił Mikołaj Ostrowski, lider sekcji rakiet w tym zespole, zaprezentowana w piątek (13.06) konstrukcja to najnowsza wersja projektu Turbulencja, którego początki sięgają roku 2017. Finalna rakieta jest efektem wieloletnich prac, licznych udoskonaleń konstrukcyjnych oraz testów technologicznych, prowadzonych przez kolejne pokolenia członków studenckiego zespołu AGH. Według nich obecna wersja jest najbardziej zaawansowaną technicznie konstrukcją w historii zespołu i stanowi ważny krok w kierunku upowszechnienia technologii z napędem na ciekłe paliwo LRE (Liquid Rocket Engine) w polskich projektach studenckich. Według konstruktorów rakieta z AGH wyróżnia się przede wszystkim zastosowaniem ciekłego paliwa – etanolu oraz podtlenku azotu – magazynowanych w jednym zbiorniku, przedzielonym ruchomym, szczelnym tłokiem. Rakieta zasilana jest silnikiem Zawisza4000. Konstrukcja, długa na 4,5 metra i szeroka na 20 cm, waży przed zatankowaniem 60 kg, a wraz z paliwem – 80 kg. Może przenosić do 4 kg ładunku. Bezpieczny powrót na Ziemię zapewnia jej dwustopniowy system odzysku składający się dwóch spadochronów. Jak zapowiedzieli przedstawiciele zespołu, pierwszy lot Turbulencji odbędzie się w drugiej połowie lipca br. podczas wydarzenia Loty Rakiet Eksperymentalnych na poligonie w Toruniu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Rakietowe. - Zależy nam, aby Turbulencja nie była jednorazowym osiągnięciem, ale początkiem serii eksperymentalnych rakiet ciekłopaliwowych w Polsce – twierdzi Mikołaj Cichoń, odpowiedzialny za podsekcję mechaniki rakiet.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.