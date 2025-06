Budowa S10 idzie zgodnie z planem. Wojewoda: Nową drogą pojedziemy w 2027 roku

2025-06-15, 17:30 Redakcja

Zmiany w ruchu w związku z budowaną S10 w Stryszku/fot. Magdalena Gill

Największy plac budowy w regionie – trasa S10 zmienia oblicze niemal z dnia na dzień. Wojewoda Michał Sztybel mówił w PR PiK, że prace idą zgodnie z planem. - Czekamy na pozwolenia i decyzje środowiskowe dotyczące dwóch odcinków.

– Tam, gdzie są wydane pozwolenia na budowę, wykonawcy realizują założenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na odcinku od Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego do Solca Kujawskiego jeszcze w czerwcu zostanie wydane pozwolenie - mówił Michał Sztybel w PR PiK. - Myślę, że w wakacje zobaczymy tam koparki. Jeżeli chodzi o czwarty odcinek, czekamy na postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie uzgodnienia projektu od strony środowiskowej. Wierzę, że to też będzie na dniach.



Kiedy zakończy się budowa całej drogi S10? – Nie chcę deklarować za RDOŚ konkretnej daty. Wiem, że te procesy są też na ukończeniu. Wykonawca już kilkukrotnie przekazywał i poprawiał aneks do dokumentacji - mówił wojewoda. - Gdyby projekty były idealne, odpowiednio przygotowane od strony środowiskowej, to pewnie wszystko by się toczyło szybciej. Naprawdę trzeba było sporo zmian i poprawek, aby zachowując obecny przebieg trasy, wytyczony przez rząd poprzedniej kadencji, znaleźć kompromis ze środowiskiem. Myślę, że całą S10 pojedziemy w 2027 roku, ale nie powiem, w którym to będzie miesiącu – zaznaczył.



Odcinek nr 1: Bydgoszcz Południe - Bydgoski Park Przemysłowy – Brzoza



Trwa usuwanie kolizji z sieciami teletechnicznymi,

Wykonawcy pracują przy wiadukcie nad ul. Dąbrowa i fundamentach przejścia dla zwierząt,

W rejonie Stryszka doszło do zmiany organizacji. Możliwe utrudnienia w kierunku Szczecina,

Główne prace planowane są na wakacje - by jak najmniej utrudniać ruch.

Odcinek nr 2: Bydgoski Park Przemysłowy – Solec Kujawski

Końcowy etap procedury wydania decyzji ZRID,

Trwa weryfikacja dokumentacji, informowanie stron - czerwiec to czas decyzji i rozpoczęcia robót,

Wojewoda zaznacza, że decyzja zostanie wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Odcinek nr 3: Solec Kujawski - Toruń Zachód (najdłuższy odcinek)

Trwają zaawansowane prace ziemne – wykopy, nasypy, podbudowa,

Budowane są podpory mostów i przejść dla zwierząt (m.in. w rejonie Cierpiszewa, Grodzyny, Jarek),

Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej

Odcinek nr 4: Toruń Zachód - Toruń Południe (ok. 12 km)

Trwa postępowanie dot. pozwolenia na budowę

RDOŚ weryfikuje aneks do raportu oddziaływania na środowisko

Planowany termin zakończenia postępowania - 13 czerwca (możliwa zmian jak RDOŚ będzie wymagał dodatkowych wyjaśnień)