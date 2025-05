Budowa dwóch odcinków S10 idzie pełną parą. GDDKiA informuje o postępach

Stan prac przedstawił Sebastian Borowiak, dyrektor oddziału bydgoskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S-10”. – Na odcinku Toruń Zachód – Solec Kujawski jest bardzo duże skupisko wykonawców, bardzo dużo pracowników. W tej chwili z 16 obiektów mamy siedem w budowie, natomiast jeżeli chodzi o odcinek pierwszy – z sześciu obiektów, które będą wyniesione, mamy cztery w realizacji. 98 proc. powierzchni jest odhumusowana, w tej chwili prowadzone są prace przy nasypach, kanalizacje, różne inne elementy – [jak] usuwanie kolizji – wskazał. – Podczas spotkania omawiamy też kwestie bezpieczeństwa i inwestycji wokół S10 – mówił wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski. – Staramy się skutecznie współpracować z policją, która również ma ten przebieg trasy pod szczególnym nadzorem – zwiększają liczbę patroli, które mają działać tak, żeby ta trasa nie alarmowała nas kolejnymi wypadkami śmiertelnymi. Dzisiaj zastanawiamy się, jak po oddaniu trasy S10 zaktywizować tereny gospodarcze wokół niej. Samorządowcy, którzy dzisiaj przyjechali do Bydgoszczy na walne spotkanie sprawozdawcze, będą o tym rozmawiali, bo to są bardzo ważne sprawy – zapowiadał. Pozostałe dwa odcinki: Emilianowo – Solec Kujawski i Toruń Zachód – Toruń Południe czekają na Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRiD). Najdłuższy odcinek ekspresówki Toruń – Bydgoszcz ma być gotowy do połowy 2027 roku. Więcej poniżej.

