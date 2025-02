Jest zezwolenie na budowę trzeciego odcinka S10 w Kujawsko-Pomorskiem

2025-02-12, 14:20 Tatiana Adonis / Redakcja

Wycinka przygotowawcza pod budowę S10 w Kujawsko-Pomorskiem / Fot. GDDKiA / archiwum

Kolejny krok w kierunku budowy drogi ekspresowej S10 w naszym regionie. Wojewoda kujawsko-pomorski wydał zezwolenie na budowę trzeciego odcinka trasy Solec Kujawski - Toruń Zachód. - To najdłuższy, 21-kilometrowy fragment - mówi Michał Sztybel.

- Wykonawca jest gotowy, by wejść na plac budowy. I to bez zbędnej zwłoki uczyni - dodaje Sebastian Borowiak, dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Najpóźniej w ciągu dwóch tygodni przekażemy plac budowy, a więc pierwsze prace powinny ruszyć na początku marca. To odcinek typowo leśny. Do wybudowania jest nie tylko 21 km samej trasy, ale także m.in. drogi serwisowe, drogi zbiorcze, szesnaście obiektów inżynieryjnych, duże przejście dla zwierząt oraz dwa miejsca obsługi podróżnej.



Dodajmy, że budowa kujawsko-pomorskiego odcinka S10 podzielona jest na cztery etapy. W październiku wydane zostało zezwolenie na budowę pierwszego odcinka trasy Bydgoszcz Południe - Emilianowo. Pozostały jeszcze odcinki: 2 Emilianowo - Solec Kujawski i 4 Toruń Zachód - Toruń Południe.