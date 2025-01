Zielone światło dla odcinka S10 z Bydgoszczy do Solca Kujawskiego! RDOŚ zgadza się na budowę

Celem kwalifikacji jest przede wszystkim określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej i wprowadzenie wymaganych danych do ewidencji. Kwalifikacja… Czytaj dalej »

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dała zielone światło dla realizacji kluczowego odcinka S10 Bydgoszcz – Toruń: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny – Solec Kujawski. To ważny krok, szczególnie że właśnie ten fragment budził najwięcej dyskusji ekologicznych – przekazał w piątek wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Prace na tym odcinku już trwają. - Po porozumieniu z Lasami Państwowymi, niedaleko Solca Kujawskiego rozpoczęło się usuwanie pozostałych po wycince karpin - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kontrakty na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe o długości 50 km wraz z 5-kilometrowym odcinkiem DK25 mają łączną wartość ponad 1,4 mld złotych. W ramach inwestycji powstanie pięć nowych węzłów na S10, dwa na DK25, a trzy funkcjonujące już na S10 zostaną rozbudowane. Powstaną dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych (w Emilianowie i Cierpicach), Obwód Utrzymania Drogi (Makowiska), a także m.in. liczne przejścia dla zwierząt. Oddanie do ruchu pierwszych fragmentów ma nastąpić przed końcem 2026 r., a całej trasy - rok później.

