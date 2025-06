Nie potrafią żyć bez oddawania krwi. Nagrody i medale dla honorowych krwiodawców

2025-06-12, 21:24 Monika Siwak/Redakcja

Honorowi krwiodawcy otrzymali medale „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”/fot. Monika Siwak

115 honorowych dawców krwi nagrodzono dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Ci, którzy oddają część siebie, by ratować zdrowie i życie innych, otrzymali medale „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Jak się okazuje, wiele osób zaczęło oddawać życiodajny płyn jeszcze w szkole, kiedy tylko stali się pełnoletni. - Zacząłem jeszcze w technikum. Wychowawca też oddawał krew i zachęcił nas – opowiada jeden z krwiodawców. - Jak już zacząłem, to robię to co roku, około 26 litrów już oddałem. Cieszę się, że mogę pomóc.



- Oddaję krew od 18. roku życia – od czasu, gdy była akcja w Kolbuszowej, skąd pochodzę – dodaje inny. - Jakaś dziewczyna miała wypadek i poprosili uczniów już z dowodem osobistym o oddawanie krwi. Wtedy się zgłosiłem i kontynuuję to do dziś. To działa jak magnez na człowieka – sprawia dużo satysfakcji, że moja krew komuś się przyda.



Uroczystość odbyła się z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, który przypada 14 czerwca.