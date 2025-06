Podążyła śladami reportaży. Licealistka z Bydgoszczy zdobyła Stypendium im. Aleksandry Lewińskiej

Nadal nie wiadomo, co będzie z rowerami miejskimi we Włocławku. Ratusz rozpisał przetarg na zakup rowerów i cyfrowego systemu płatności. Jest zwycięzca… Czytaj dalej »

Wyniki konkursu ogłosił przewodniczący jury prof. Roman Leppert, pomysłodawca konkursu. - Wygrała Zofia Szperlak, która podążyła śladami dwóch reportaży Aleksandry Lewińskiej, przygotowanych wcześniej i pokazała, co od momentu kiedy tamte reportaże powstały, stało się w miejscach, których dotyczyły - mówił profesor. - Pierwszy z reportaży dotyczył budowy autostrady w jednej z wsi pod Świeciem - autorka pracy pokazała, jak powstanie autostrady podzieliło wieś. Drugi dotyczył rolnika-maratończyka z Sypniewa koło Sępólna Krajeńskiego - Ryszarda Kałaczyńskiego - tu z kolei autorka pokazała jak lider lokalnej społeczności potrafi zarazić bieganiem. Aleksandra Lewińska była dziennikarką bydgoskiej „Gazety Wyborczej”. Zmarła w ubiegłym roku. Konkurs ma być hołdem dla jej pamięci, a jednocześnie sposobem na zarażanie młodych ludzi dobrym dziennikarstwem. - Ola była świetną dziennikarką, miała poczucie dziennikarskiej misji. Chcielibyśmy, żeby pamięć o niej żyła przede wszystkim w pracach i w działaniach młodych ludzi – mówił Jacek Glugla, redaktor naczelny bydgoskiej „Gazety Wyborczej”. Nagroda wynosi 5 tysięcy złotych. Konkurs będzie ogłaszany co roku, a jego wyniki poznamy zawsze w urodziny Aleksandry Lewińskiej - 13 czerwca, lub w okolicach tej daty. Organizuje go Fundacja diversityPL - Oddział Bydgoski. W komisji stypendialnej zasiadają poza prof. Leppertem i redaktorem Gluglą, Justyna Chmiel, Joanna Czerska-Thomas, Kosma Kołodziej - wiceprezes Fundacji diversityPL, Justyna Tessa oraz Mariusz Zawodniak.

