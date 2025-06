Qemetica Soda Polska będzie działać na rzecz Inowrocławia. Powstała fundacja

2025-06-11, 18:48 Marcin Glapiak/Redakcja

Fundacja będzie zajmować się szeroko pojętym wsparciem inwestycji, kultury i inowrocławskiego sportu/fot. zrzut ekranu z transmisji, Miasto Inowrocław, Facebook

Stworzenie Fundacji Dla Inowrocławia - to efekt porozumienia między Miastem Inowrocław a firmą Qemetica Soda Polska. Fundacja będzie zajmować się szeroko pojętym wsparciem inwestycji, kultury i inowrocławskiego sportu.

– Ustaliliśmy z przedstawicielami firmy Qemetica, że do Fundacji będzie desygnowanych dwóch przedstawicieli prezydenta, urzędu miasta, którzy będą mieli możliwość wpływu na pewne decyzje i realizacje – mówił prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok. W ten sposób firma ma mieć „jasny przegląd potrzeb mieszkańców, urzędu miasta”.



Działania mają skoncentrować wokół osiedla Mątwy – które przez wiele lat jego zdaniem było zaniedbywane. – Chcielibyśmy, żeby wreszcie było brane pod uwagę tak samo, jak inne przestrzenie w Inowrocławiu. Z racji tego, że to bezpośredni sąsiad firmy Qemetica, uznaliśmy, że właśnie na tym osiedlu chcielibyśmy dokonać pewnego rodzaju zmian w przestrzeni, chcielibyśmy również wspólnie realizować zadania, które poprawią jakość życia mieszkańców – wskazał.



– Dla mnie i dla firmy jest to to moment zacieśnienia współpracy między spółką a urzędem miasta – mówił Piotr Kapuściński, wiceprezes Qemetica Soda Polska. – W związku z założeniem fundacji staliśmy się mecenasem kultury na rok 2025 już rozpoczęliśmy wsparcie: 150-lecia uzdrowiska kwotą ponad 150 tys. złotych. Trwają rozmowy z klubem KSK na temat umowy na kolejny rok. Pomysłów jest wiele – dodał.