Karol Nawrocki odebrał uchwałę PKW o wyborze na urząd prezydenta RP

W wyborach prezydenckich zwyciężył kandydat popierany przez PiS, który w II turze wyborów zdobył 50,89 proc. głosów poparcia. Kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 71,63 proc. W środę prezydent elekt otrzymał uchwałę PKW w sprawie stwierdzenia wyniku wyboru prezydenta RP, którą podczas uroczystości na Zamku Królewskim wręczył mu szef PKW Sylwester Marciniak. Nawrocki podziękował wyborcom za to, że poszli głosować w II turze wyborów i „wykonali swój obowiązek wobec Polski, i są gotowi do tego, aby współtworzyć naszą demokrację”. Jak podkreślił, dziękuje im „niezależnie od tego, jakich wyborów dokonywali w I i w II turze” wyborów. Dodał, że wybory prezydenckie i wysoka frekwencja podczas ponownego głosowania „pokazuje i udowadnia nam wszystkim, że Polacy chcą brać odpowiedzialność za swoją przyszłość, Polacy chcą głosować na realne, konkretne programy, plany, na konkretne osoby, które mają służyć ojczyźnie”.

