Nowoczesny obiekt stanął nad jeziorem Deczno. Ośrodek otwarty po remoncie [zdjęcia]

– Dzisiaj otwierany jest pierwszy etap długofalowej inwestycji – główny budynek gastronomiczno-szkoleniowy. Znajduje się tutaj bar szybkiej obsługi dla użytkowników plaży, wielka przestronna sala do organizacji imprez – mówił Tomasz Keller, prezes Vistula Park świecie, zarządzającej obiektem w Decznie. – Ta skarpa robi wrażenie: trawka, schody, balustrady i przede wszystkim taras – uważam, że to jest najpiękniejsze miejsce – z którego jest piękny widok na całą taflę jeziora. – Przygotowana plaża, tereny zielone, boiska, strefa dla najmłodszych – wylicza„ Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – Dobrze, że przed sezonem, dzisiaj otwieramy oficjalnie. 19 czerwca zaczyna się sezon kąpielowy, myślę, że mieszkańcy też będą korzystać z tego budynku – imprezy, szkolenia, integracje – wielofunkcyjny budynek. Za miesiąc pojawią się również nowe domki letniskowe. Więcej w relacji poniżej.

