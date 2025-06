Trzej radni powiatu inowrocławskiego bez mandatów. Tak zdecydował wojewoda

2025-06-11, 15:00 Redakcja/Marcin Glapiak

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy/fot. Pit1233, CC0

Wojewoda zarządzeniem zastępczym wygasił mandaty trzem radnym powiatu inowrocławskiego: Ireneuszowi Stachowiakowi, Leszkowi Sienkiewiczowi oraz Pawłowi Drzażdżewskiemu. Zdaniem Michała Sztybla naruszyli oni ustawowy zakaz, łącząc funkcje publiczne dotyczące spraw powiatu ze sprawowaniem mandatów powiatowych radnych.

Wszystko zaczęło się w grudniu minionego roku podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, kiedy opozycja planowała podjąć uchwałę o ewentualnym wygaszeniu mandatów wspomnianym radnym, ponieważ łączyli oni funkcje publiczne z działalnością gospodarczą prowadzoną na mieniu powiatu - mowa o zajmowaniu kierowniczych stanowisk w spółkach komunalnych Inowrocławia PGKiM i ZEC, a to jest jest niezgodne z prawem.



Wówczas sesję przerwano, co zgłoszono do wojewody. Ten wezwał Radę Powiatu Inowrocławskiego do zmiany statutu, a następnie do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatów wspomnianym radnym, do czego jednak nie doszło. Ostatecznie wojewoda sam podjął taką decyzję.



- Radni naruszyli ustawowy zakaz zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu. W celu pełnego zbadania stanu faktycznego i prawnego Wojewoda przeprowadził szczegółową analizę każdego z przypadków. W wyznaczonym przez Wojewodę terminie, Rada Powiatu nie podjęła stosownych uchwał. W związku z tym Wojewoda – po uprzednim powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej – wydał zarządzenia zastępcze wygaszające mandaty radnych – czytamy w komunikacie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.



Na zarządzenia zastępcze radnym przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie jeszcze skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.