Sztukę dyplomacji będzie można poznać w II LO w Bydgoszczy. Powstaje nowa klasa

Klasę o profilu dyplomatycznym otwiera II Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. Młodzież będzie mogła poznać tajniki pracy dyplomaty, dyplomatyczny savoir-vivre, a także nauczy się podstaw prawa międzynarodowego i organizacji administracji publicznej.

O tym, jak ważna jest praca dyplomaty, opowiadał uczniom ambasador Węgier w Polsce – Ijgyarto Istvan. – Dyplomata często w jednej osobie reprezentuje cały kraj – więc bardzo ważne jest to, jak się zaprezentuje, jak wygląda, jakie będzie pierwsze wrażenie o nim – i jeśli sprawi dobre wrażenie, będzie to odzwierciedlało wrażenie o kraju, a jeśli nie sprawi dobrego wrażenia, to znaczy, że nie jest dobrym dyplomatą – mówił.



– Znajomość języka angielskiego to jest za mało. Dyplomata powinien się uczyć kilku języków, natomiast jeżeli udajemy się do jakiegoś kraju, to podstawą jest znajomość tego języka. Dzisiaj jest łatwiej, niż kiedyś – mamy translatory, mamy różne „cuda” – dodał Marek Pietrzak, konsul honorowy Węgier w Bydgoszczy.



Chcielibyśmy, żeby dyplomacja była tutaj wiodąca, ale będzie to klasa humanistyczna – wszystkie umiejętności, które można było do tej pory zdobyć – będą, natomiast dyplomacja to jest to novum – mówi Monika Bonin, która będzie wychowawczynią nowo powstającej klasy dyplomatycznej. W klasie będą uczyły się 32 osoby.



Dyrekcja zapowiada, że będzie zachęcać młodych ludzi do ćwiczenia sztuki argumentacji, wystąpień publicznych, a także negocjacji dyplomatycznych poprzez udział w debatach, również oksfordzkich.