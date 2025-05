To 20. tytuł doktora honoris causa Politechniki Bydgoskiej. Uhonorowana prof. Joanna Barłowska

2025-05-21, 15:11 Damian Klich/Redakcja

Prof. Joanna Barłowska/fot. Damian Klich

Wybitna zootechnik specjalizująca się w mleczarstwie otrzymała tytuł doktora honoris causa Politechniki Bydgoskiej. Prof. dr hab. inż. Joanna Barłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest autorką ponad 300 publikacji naukowych. Wykładowczyni ściśle współpracuje z bydgoską uczelnią.

– Dla każdego naukowca to jest wielkie wydarzenie. Jestem bardzo wzruszona i szczęśliwa – zajmuję się głównie mlekiem pozyskiwanym od bydła, w związku z tym od wielu lat – myślę, że ponad 20 – współpracuję z pracownikami, którzy zajmują się chowem i hodowla bydła. Jak najbardziej ta współpraca się dobrze układa – poza tym jestem pod wrażeniem, jak się Politechnika Bydgoska rozwija w ostatnich latach, jak się rozwija, jak pnie się w górę w rankingach – mówiła wyróżniona.



– Zaczynałam pracę w latach 90. – nawet nie chciałabym mówić, jaka była jakość tego surowca: jak się kupiło mleko w sklepie, to nawet nie dało się go zagotować, bo ono już się kwasiło. Natomiast teraz surowiec w Polsce jest naprawdę bardzo wysokiej jakości – opowiadała.



– Pani prof. jest wyjątkowo zasłużoną osobą w środowisku zootechnicznym – olbrzymi dorobek naukowy, organizacyjny i praktyczny, a przy tym osoba, która rzeczywiście robi bardzo dużo w kwestiach organizacyjnych w nauce – zaznaczył profesor Szymon Różański, rzecznik prasowy Politechniki Bydgoskiej.



Politechnika Bydgoska po raz 20. przyznała tytuł doktora honoris causa – po raz pierwszy otrzymała go kobieta. Więcej poniżej.