Cztery osoby nękały, biły i okradały mieszkańca Inowrocławia. Grozi im do 25 lat więzienia

2025-05-21, 13:11 Redakcja

Cała czwórka została aresztowana na najbliższe trzy miesiące/fot. KMP w Inowrocławiu

Trzej mężczyźni i kobieta odpowiedzą za rozbój i bezprawne pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem. Ich ofiarą, którą dotkliwie bili, okradali i przetrzymywali, jest 44–letni mieszkaniec Inowrocławia.

– W ubiegłym tygodniu inowrocławscy policjanci zostali powiadomieni o pobiciu 44–latka przez nieznanych sprawców. Praca nad sprawą doprowadziła do identyfikacji czteroosobowej grupy, która systematycznie nachodziła mężczyznę w mieszkaniu – informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. – Napastnicy dotkliwie bili mężczyznę, kopali i okaleczali. Okradli go także z różnego rodzaju sprzętu rtv i innych wartościowych przedmiotów. Działając ze szczególnych udręczeniem, posunęli się nawet do tego, że przetrzymywali 44-latka wbrew jego woli – przekazuje.



Pierwszy z podejrzewanych, 32-latek, został zatrzymany 12 maja, a dwie kolejne osoby – 27-latka i 37-latek – dzień później. – Wszyscy usłyszeli zarzuty rozbojów, pozbawienia człowieka wolności oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – informuje asp. szt. Drobniecka.



Wszyscy zostali aresztowani na najbliższe trzy miesiące. Poszukiwania czwartego napastnika zakończyły się w poniedziałek – 36-latek usłyszał takie same zarzuty i również trafił do aresztu. Za rozboje i bezprawne pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem całej czwórce grozi do 25 lat pozbawienia wolności.