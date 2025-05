„Jaszczur” skazany na prace społeczne za nawoływanie do nienawiści. Jest wyrok sądu

2025-05-21, 09:35 Michał Zaręba/Redakcja

Wyrok jest nieprawomocny/fot. Michał Zaręba

Zdaniem Sądu Okręgowego w Toruniu Wojciech O. ps. „Jaszczur" publicznie nawoływał do nienawiści wobec Ukraińców i osób pochodzenia żydowskiego i wymierzył liderowi organizacji Rodacy Kamraci dwa lata prac społecznych (20 godzin miesięcznie)

Do zdarzenia doszło przeszło dwa lata temu w Grudziądzu (13 sierpnia 2022 roku) w trakcie zgromadzenia pod nazwą „Pierwszy Ogólnopolski Marsz im. Generała Tadeusza Rozwadowskiego".



Wyrok uzasadniła sędzia Izabela Skórzyńska. - Przemawiając się do uczestników tego zgromadzenia, publicznie nawoływał do nienawiści wobec grup narodowości ukraińskiej oraz żydowskiej z powodu ich przynależności narodowej i etnicznej, przypisując tym grupom negatywne cechy, wrogie, podstępne intencje, pogorszenie sytuacji ekonomicznej obywateli polskich i ograniczenie im możliwości kształcenia, przedstawiając te grupy narodowe i etniczne jako wrogów Polski, którzy powinny ponieść śmierć - przypomniała.



– W ocenie sądu tak sformułowana wypowiedź, w której doszło nie tylko do brutalności porównań, do skrótów myślowych, które były motywowane uprzedzeniami, zaszłościami historycznymi (…) przekracza już granicę i swobodę wypowiedzi. W ocenie prokuratury miało również dojść do znieważenia, natomiast sąd nie dopatrzył się wypowiedzi znieważających – mówiła.



Wyrok jest nieprawomocny.