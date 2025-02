Krzysztof Sikora: W Kujawsko-Pomorskiem mamy do 80 tys. Ukraińców

2025-02-21, 09:07 Maciej Wilkowski / Redakcja

Krzysztof Sikora podczas rozmowy w Polskim Radiu PiK. / Fot. Radosław Łączkowski

Przebywający w naszym regionie uchodźcy z Ukrainy nadal potrzebują wsparcia. Ale jest ono inne niż trzy lata temu - mówił w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK Krzysztof Sikora, Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy.

- W Bydgoszczy mamy 30-40 tys. uchodźców z Ukrainy. W regionie drugi tyle. Są rozproszeni po wszystkich miastach i wsiach naszego regionu - mówił Krzysztof Sikora.



W rozmowie pojawił się również temat Centrum Integracji Cudzoziemców. Tego typu placówki mają zostać otwarte na początku drugiego półrocza w trzech miastach w województwie: Bydgoszczy, Toruniu oraz we Włocławku.



- Te instytucje będą służyły mieszkańcom i obcokrajowcom. Mają pomagać w integracji - stwierdził Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy. - Proces integracji zaczyna się od znajomości języka, rozpoznania zasad rynku pracy i reguł prawa. Trzeba to zrobić bardzo szybko i sprawnie.







Krzysztof Sikora jest też prezydentem Wyższej Szkoły Gospodarki. To właśnie ta uczelnia odpowiada za utworzenia CIC w Bydgoszczy. Placówka powstanie w jednym z budynków WSG przy ul. Garbary.



Cała „Rozmowie Dnia" do wysłuchania poniżej.



Więcej „Rozmów Dnia" wysłuchacie TUTAJ.