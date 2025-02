Prezes PSSE: Brak portu intermodalnego niekorzystnie wpływa na rozwój regionu [Rozmowa Dnia]

2025-02-19, 09:03 Maciej Wilkowski/Redakcja

Mirosław Kamiński/fot. Tomasz Bielicki

– Kujawsko-pomorskie ma duży potencjał, trzeba tylko dać firmom, przedsiębiorcom, możliwości rozwoju – uważa Mirosław Kamiński, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na pewno nie wpływa na to pozytywnie brak portu intermodalnego.

Spółka, która miała budować terminal w Emilianowie, od sierpnia jest w stanie likwidacji. Jej większościowym udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Spółka zapewnia, że szuka inwestorów, ale dotąd ich nie znalazła.



– Taki port powinien być częścią większego projektu, który powinien współgrać z rządowymi inwestycjami infrastrukturalnymi – uważa Mirosław Kamiński. – Mówimy tutaj o powstaniu centralnego Portu Komunikacyjnego i o różnych inwestycjach, które muszą współgrać. Jeśli stworzymy coś, co będzie oderwane, to może się okazać, że będzie problem, żeby to się utrzymało, bo koszty eksploatacyjne trzeba pokryć, a jeżeli nie będzie zasilania, nie będzie składowania towarów, to może się okazać, że będziemy poza pewnym obiegiem – wskazuje.



Zdaniem prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ważną rolę w stworzeniu portu w Emilianowie mógłby odegrać samorząd województwa.





Rozmawialiśmy także o Centrach Programowania Robotów Przemysłowych, które PSSE uruchomiła w naszym regionie – Inowrocławiu, Grudziądzu i we Włocławku. Powstaną kolejne? – Chcielibyśmy, by pojawiły się pewne rozwiązania programowe, które pozwolą nam otwierać kolejne centra, ale żeby to nie było w ramach projektu, bo przeszłość pokazała, że warto czasami wcześniej pomyśleć o czymś, co będzie kontynuacją dla takich projektów – mówi prezes Kamiński. Inną opcją byłoby rozwiązania systemowe „polegające na tym, że znajdą się środki na otwieranie w kolejnych samorządach tego typu inwestycji”.