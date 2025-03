Środowiska prawicowe z Torunia chcą konsultacji w sprawie Centrum Integracji Cudzoziemców

2025-03-08, 18:37 Maciej Wilkowski/Redakcja

Środowiska prawicowe w Toruniu chcą konsultacji w sprawie utworzenia Centrum Integracji Cudzoziemców/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie planowanego utworzenia Centrum Integracji Cudzoziemców domagają się środowiska narodowe, patriotyczne, konserwatywne i wolnościowe z Torunia. Trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem do Pawła Gulewskiego, prezydenta Torunia.

Taką informację podał, w komunikacie przesłanym do naszej redakcji, Przemysław J. Binkowski – prezes Ruchu Narodowego – Konfederacji w województwie kujawsko-pomorskim.



Argumentując zbiórkę podpisów Przemysław Binkowski, pisze m.in., że „wniosek jest wynikiem licznych sygnałów (...) od mieszkańców, którzy wyrażają poważne obawy związane z potencjalnymi konsekwencjami powstania takiej placówki (...). Wskazywane przez mieszkańców niepokoje dotyczą w szczególności obniżenia poziomu bezpieczeństwa oraz możliwości powstawania napięć społecznych”.



– Brak jest pełnej, rzetelnej informacji na temat tego, jak dokładnie miałoby funkcjonować planowane Centrum Integracji Cudzoziemców, jaki byłby zakres jego działalności oraz niepewność co do ostatecznego kształtu i roli takiej placówki. (…) W praktyce może to oznaczać, że Toruń może stać się miejscem osiedlania nielegalnych imigrantów, co stworzy trudności organizacyjne, społeczne i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców – kontynuował w piśmie Przemysław Binkowski.