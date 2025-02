We Włocławku ruszyły konsultacje w sprawie budowy Centrum Integracji Cudzoziemców

2025-02-20, 06:50 Marek Ledwosiński / Redakcja

Konsultacje w sprawie powstania CIC potrwają do 4 marca. /fot. UM Włocławek, Archiwum

Nie bój się imigrantów. Jeśli coś cię niepokoi - zapytaj! Takie hasło przyświeca włocławskiemu magistratowi, który rozpoczął właśnie konsultacje społeczne w sprawie budowy w mieście Centrum Integracji Cudzoziemców.

Przypomnijmy, że takie centra powstaną w 49 największych polskich miastach. W Kujawsko-Pomorskiem w Bydgoszczy, w Toruniu i właśnie we Włocławku. Nie będą to miejsca pobytu - stałego, czy nawet dziennego - dla imigrantów, a jedynie placówki administracyjne, wykonujące zadania urzędnicze i edukacyjne.



- Na temat centrów integracji narosło wiele mitów. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić w tej sprawie konsultacje społeczne, a w praktyce akcję informacyjną - wyjaśnia Kamil Kazimierczyk z włocławskiego magistratu.



Centra tworzyć będą marszałkowie województw. Samorządy jednak za to nie zapłacą. Program jest finansowany z funduszy europejskich oraz pieniędzmi z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.



Włocławianie pytania w sprawie imigrantów mogą przesyłać za pośrednictwem strony www.konsultacje.wloclawek.eu



Akcja potrwa do 4 marca.