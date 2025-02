Jak odbudować pozycję Europy? „Rozmowa Dnia” z organizatorem Welconomy Forum w Toruniu

2025-02-20, 09:02 Ada Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Jacek Janiszewski - organizator Welconomy Forum in Toruń/fot. Zdzisław Nawrat

- Rok 2025 może być przełomowy, trzeba się jednak przegrupować pod każdym względem - politycznym, światopoglądowym i gospodarczym - mówił gość „Rozmowy Dnia” Jacek Janiszewski, organizator Welconomy Forum w Toruniu.

Skomentował w ten sposób ogłoszony przez premiera plan gospodarczy. Odniósł się także do kwestii odbudowania pozycji Europy na międzynarodowej arenie.



- My się przeregulowaliśmy, potrafimy rozmawiać o winie, ubraniu, sztuce czy płci. Dzisiaj administracja Donalda Trumpa - wbrew pozorom - może Europę trochę obudzić. Z nim, jak z każdym nie do końca dobrze przygotowanym do życia człowiekiem, trzeba rozmawiać jego językiem. On rozumie biznes, więc Europa ze swoją poprawnością, edukacją, ekologią itd. nie da rady. Trzeba się przeformatować, wybrać polityków, którzy potrafią to robić i stąd także - jak sądzę - zmiana kierunku patrzenia w rozwoju naszego rządu i Polski. (...)



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.



