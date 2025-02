Jak walczyć z uzależnieniem? Rusza cykl spotkań w Młynach Rothera. Wśród gości Michał Koterski

– Cieszy mnie ogromne zainteresowanie, które przerosło najśmielsze oczekiwania nas wszystkich. To jest taki temat, który wydaje nam się wszystkim, że jest już oklepany. Był tyle razy, a tak naprawdę widać, że dalej jest mnóstwo pytań bez odpowiedzi, że dalej jest mnóstwo potrzeb i problemów, które wymagają zaopiekowania się. To szczególnie ważne, bo problem uzależnień, jak i innych problemów zdrowia psychicznego były, są i będą. One nie znikną, jak będziemy udawać, że ich nie ma – mówiła dr Maria Banaszak, terapeutka od uzależnień. – Czasami przerasta i przeraża mnie mówienie o swoich problemach. Na dwoje babka wróżyła. Chociażby wczoraj miałem spotkanie z młodzieżą, dzisiaj dwa i naprawdę byłem w takim trudnym stanie. Jednak dziś anioł zstąpił na ziemię w postaci chłopaka, który mnie zaczepił w restauracji, w której jadłem śniadanie. Położył mi karteczkę i mówił „nie chce panu przeszkadzać”, kiedy miałem takiego doła i zwątpienie. Napisał „jest pan super gościem. Dzięki panu walczę z obsesją jarania, niech pan nie przestaje. Bardzo dobra robota. Pozdrawiam serdecznie, Stefan” – opowiadał Michał Koterski, aktor, który zmagał się z uzależnieniem od narkotyków przez 21 lat. W województwie kujawsko-pomorskim pomoc w sprawie uzależnień można uzyskać m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu oraz w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Bydgoszczy.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.