Zachowaj trzeźwy umysł i „powiedz NIE”. W Toruniu wystartowała nowa akcja społeczna

2025-03-07, 09:48 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Toruniu zainaugurowano akcję społeczną „Powiedz NIE! Zachowaj trzeźwy umysł”/fot: Monika Kaczyńska

„Powiedz NIE!” – to hasło akcji społecznej, którą zainaugurowano w Toruniu. Eksperci od uzależnień będą przestrzegać młodzież z Torunia i okolic przed wsiadaniem „za kółko” po używkach.

– Chcemy uświadomić, że jazda po alkoholu czy spożyciu środków psychoaktywnych zawsze kończy się źle – podkreślał Dariusz Kowalski z Fundacji Powiedz Nie.



– Tą akcją chcemy zwrócić uwagę nie tylko dzieciom i młodzieży, ale też politykom, celebrytom, różnym osobom, które nie zawsze dają dobry przykład. Mimo wszystko jest takie ciche przyzwolenie społeczeństwa. Boimy się współpracować w tym zakresie z policją i wydaje nam się, że nie jest to dobre – dodał Kowalski.



– Coraz więcej osób siada po alkoholu czy po narkotykach za kółko. Najgorsze jest to, jak się uda pierwszy raz, to potem nie ma znaczenia, jaka jest pozycja społeczna, czy zawód. To są prawnicy, lekarze. Jest bardzo duża dostępność do alkoholu i przyzwolenie społeczne. Sami nie zwracamy uwagi na to, jak ktoś tam wypije piwo i wsiada sobie za kierownicę – stwierdził Bogdan Mikołajczewski, psychoterapeuta uzależnień.



W ramach akcji w szkołach i galeriach handlowych będą organizowane m.in. pogadanki z ekspertami oraz warsztaty z wykorzystaniem symulatorów jazdy po mini miasteczku.