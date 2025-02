Karol Nawrocki w regionie: Stopień wodny w Siarzewie musi powstać! Zagonię leniwy rząd do roboty

2025-02-20, 20:26 Marek Ledwosiński/Redakcja

Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta RP spotkał się z mieszkańcami regionu/fot: PAP, Tytus Żmijewski

We Włocławku, w auli Kujawskiej Szkoły Wyższej, odbyło się otwarte spotkanie kandydata z mieszkańcami. W swoim wystąpieniu Karol Nawrocki skupił się na sprawach lokalnych. Obiecał, że jeśli wygra wybory, doprowadzi do budowy zapory na Wiśle w Siarzewie.

Przypomnijmy, inwestycja jest zaniechana z powodu jej złego oddziaływania na środowisko. Nawrocki mówił we Włocławku, że – jako prezydent – zmusi rząd do powrotu do budowy tamy na Wiśle.



– Stopień wodny w Siarzewie musi powstać, żebyście państwo czuli się bezpiecznie. Gwarantuje, że jak zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to wszystkie programy wrócą. Zagonię ten leniwy rząd do roboty, a jak nie, to doprowadzę do jego zmiany. Od tego jest prezydent Rzeczpospolitej, żeby pilnować tych, którzy składają obietnice wyborcze i tego, czy je realizują – podkreślał Nawrocki.



We Włocławku na spotkanie z Karolem Nawrockim przyszło kilkaset osób. Wcześniej, kandydat spotkał się na rynku z mieszkańcami Brodnicy, był również w Rypinie, Kikole i we wsi Konotopie.