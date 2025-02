Karol Nawrocki w Sępólnie Krajeńskim: Będę upominał się o ustawę o CPK

2025-02-12, 13:49 Monika Siwak/Redakcja

Karol Nawrocki w Sępólnie Krajeńskim/fot. Monika Siwak

Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki odwiedza dziś pięć miejscowości województwa Kujawsko-Pomorskiego. Deklaruje, że na początku prezydentury zaproponuje działania na rzecz rozwoju kolei w powiatach takich, jak sępoleński.

Podróż po naszym regionie rozpoczął od konferencji na nieczynnej stacji kolejowej w Sępólnie. – Jesteśmy dzisiaj w Sępólnie Krajeńskim, które jest najlepszym przykładem tego, jak wiele jeszcze w Polsce jest do zrobienia i jak ważny jest taki program, jak „Kolej plus”. Jesteśmy na niedziałającym dworcu kolejowym. Mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego tylko dwa razy dziennie mają szansę transportem publicznym dostać się do centrum akademickiego, gospodarczego – do Bydgoszczy. To oczywiście wyklucza z możliwości komunikacji całe rzesze mieszkańców powiatu – mówi.



– Staję więc przed państwem jako kandydat na urząd prezydenta, który deklaruje, że w swojej pierwszej inicjatywie ustawodawczej będzie upominał się o obywatelski projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a w tej samej inicjatywie będzie wielki renesans, wielki powrót do projektów, które były realizowane przed 15 października 2023 roku, a więc także do programu „Kolej plus”. Polska lokalna, Polska powiatowa, Sępólno Krajeńskie zasługuje na to, aby się rozwijać w sposób zrównoważony, tak samo, jak wszystkie inne duże miasta – podkreśla.



Na konferencji zgromadziło się kilkudziesięciu zwolenników kandydata oraz działacze PIS. Karol Nawrocki o 11.30 spotkał się z mieszkańcami Nakła w tamtejszym Domu Kultury. O 15.00 pojawi się na otwartym spotkaniu w Cukrowni Żnin. O 17.30 rozpocznie się spotkanie z mieszkańcami w mogileńskim Domu Kultury. O 19.00 z kandydatem będzie można spotkać się w Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu.