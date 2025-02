Sztuczna inteligencja a rynek pracy. Jakie profesje pozostaną, a jakie są zagrożone? [Rozmowa Dnia]

Od ucha do ucha do 15:00

Niektóre zawody zostaną zastąpione przez AI, pojawią się też nowe profesje. – Etyk AI – będzie na przykład badał zastosowanie narzędzi AI, żeby one w żaden sposób nie zagrażały ludziom; różnego rodzaju zawody typu inżynier AI, data scientist AI, czyli osoby, które będą potrafiły za pomoc systemów sztucznej inteligencji przetwarzać olbrzymie ilości danych; kreatorzy wirtualnej rzeczywistości – wyliczał. – Jesteśmy w stanie zastępować czy wspomagać za pomocą AI wszystkie zawody, które są powtarzalne, sekwencyjne, natomiast te zawody, które wymagają kreatywności, nieszablonowego myślenia, emocji, empatii – myślę, że one nie będą zastąpione. Jesteśmy w stanie stworzyć coś z niczego, jesteśmy kreatywni, empatyczni, subiektywni – sztuczna inteligencja w takich obszarach sobie jeszcze nie radzi – dodał. Pytaliśmy też o możliwości dofinansowań do szkoleń dla pracowników i pracodawców. Całej rozmowy można wysłuchać poniżej.

