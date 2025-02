Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w naszym regionie? Bezrobocie wyższe niż w całej Polsce

– Szczególnie, jeśli spojrzymy sobie na porównanie do krajów Unii Europejskiej. W Polsce bezrobocie jest na jednym z najniższych poziomów. Patrząc na kujawsko-pomorskie, to są historyczne minima, które mieliśmy w zeszłym roku, jeśli chodzi o liczbę osób bezrobotnych. Natomiast trzeba popatrzeć na przyszłość i zastanowić się, jak będzie to wyglądało w 2025 roku. Są pewne sygnały, które powinny nas niepokoić, patrząc na prognozy: nastroje przedsiębiorców i na problemy, które mają, między innymi wynikające z wysokich kosztów zatrudnienia, kosztów nośników energii, z popytu i z możliwości eksportowych – mówi Łukasz Jaworski, dyrektor WUP w Toruniu. W województwie kujawsko-pomorskim najniższy poziom bezrobocia notowany jest w Bydgoszczy i Toruniu. Najgorzej wypadają powiaty: radziejowski, lipnowski i włocławski. Łukasz Jaworski uspokaja, że na brak pracy w przyszłości nie powinniśmy narzekać ze względu na niską demografię.

W województwie kujawsko-pomorskim bezrobocie wynosi 7,7 procenta. Mimo to jest to niski wynik w porównaniu do poprzednich lat/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.