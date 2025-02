Walczyli o lepsze jutro przy muzyce Pink Floyd! Koncert dla Szymona i Michała

2025-02-09, 13:36 Wiktor Sobociński/Redakcja

W MCK-odbył się koncert na rzecz Michała Janakowskiego i Pawła Banasika. W środku nasz reporter Wiktor Sobociński/fot. nadesłane

W bydgoskim MCK-u odbył się charytatywny koncert z utworami legendarnej brytyjskiej grupy Pink Floyd. Cały dochód zostanie przeznaczony na kosztowną rehabilitację dwóch 27-latków – Szymona i Michała. Dwutygodniowy turnus kosztuje 13 tysięcy złotych.

Michał Janakowski ucierpiał w wypadku. Gdy jechał autostradą, w tył jego samochodu uderzył tir. U Szymona Banasika pięć lat temu doszło do zatrzymania akcji serca. Ich rodzice, Beata Banasik i Marek Janakowski, poznali się na szpitalnym oddziale i postanowili wspólnie pomagać swoim dzieciom. Zaczęli organizować charytatywne koncerty. Ten sobotni był już siódmym.



– Na to wydarzenie złożyło się kilka aspektów – Marek Kurnatowski z kutnowskiej Kuźni Kultury zadzwonił do mnie: „Słuchaj, mam fajny zespół, grają covery Punk Floydu. Robimy koncert charytatywny w Bydgoszczy?”. Zastanawialiśmy się minutę – śmieje się ojciec Michała. - Szukamy wszelkich sposób, żeby zdobyć środki na rehabilitację.



– Postępy są ogromne. Ze stanu, w jakim byłem mało osób wychodzi tak dobrze, jak ja – mówi jeden z młodych mężczyzn, dla których odbył się koncert. – Jestem ogromnie wdzięczny tym ludziom. Mam świadomość, że robię to dla siebie i dla rodziny – dodaje.

Jak zapowiadają rodzice Michała i Szymona – kolejne charytatywne koncerty to tylko kwestia czasu. Ich rehabilitację można też wesprzeć na stronie www.zrzutka.pl.