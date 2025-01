Szymon i Michał byli w śpiączce, potrzebują rehabilitacji. To już siódmy koncert dla nich!

2025-01-23, 12:21 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Zarówno Michał, jak i Szymon, byli w śpiączce. Do dziś potrzebna im kosztowna rehabilitacja/fot. Beata Banasik

W bydgoskim MCK 8 lutego odbędzie się kolejny koncert dla Michała i Szymona. Mają po 27 lat, obaj potrzebują kosztownej rehabilitacji. Wydarzenie, na którym zabrzmią utwory Pink Floyd, organizują ich rodzice. – Chyba każdy rodzic zrobiłby to samo dla swojego dziecka – podkreślają.

Michał ucierpiał w wypadku. Gdy jechał autostradą, w tył jego samochodu uderzył tir. U Szymona pięć lat temu doszło do zatrzymania akcji serca. Ich rodzice, Beata Banasik i Marek Janakowski, poznali się na szpitalnym oddziale i postanowili wspólnie pomagać swoim dzieciom. Zaczęli organizować charytatywne koncerty. Ten w lutym będzie już siódmym.

– Na pierwszym, który zorganizowaliśmy, zagrał dla nas Farben Lehre, to był koncert w Kutnie, a potem już resztę robiliśmy w Bydgoszczy – opowiada Marek Janakowski, który jest osobą niewidomą – Pomagamy sobie wzajemnie. Marek na początku dużo mi pomagał, by Szymon był w stanie bardzo ciężkim – przenoszenie, na rehabilitacji… Ja też byłam oczywiście, do tej pory jestem Marka oczami. Jeździmy razem, załatwiamy razem, wspólnie – mówi Beata Banasik. – Chyba każdy rodzic zrobiłby to samo dla swojego dziecka – podkreślają.

– Pomagamy naszym dzieciakom, ale są plany, żebyśmy dalej to robili – i pomagali innym – dodaje Marek Janakowski. W czasie koncertu odbędą się licytacje, będą też niespodzianki. Wydarzenie rozpocznie się 8 lutego o godz. 18.00.