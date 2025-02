Zgłoś swój pomysł, Powiat Świecki może go wesprzeć! Powstaje tu Bank Inicjatyw

– Do Banku Inicjatyw należeć mogą stowarzyszenia, fundacje czy osoby prywatne, które mają super pomysł na rozwój i promocję powiatu – mówi Paweł Knapik, starosta świecki. – Naszym celem jest zbudowanie bazy i wejście w posiadanie tych cennych informacji. Wspólnymi siłami można zrobić więcej. Wylicza też korzyści związane z utworzeniem banku. – My ze swojej strony deklarujemy działania promocyjne i wzmocnienie. W tym zakresie jest też również możliwe wsparcie techniczne, jak sprzęt, nagłośnienie, być może również wypożyczenie namiotów. Nie bronimy się również przed wzięciem pewnego rodzaju „współodpowiedzialności” i współfinansowania czy sfinansowania części kosztów przy większych imprezach – także serdecznie zachęcam. Wspólnie na pewno uda nam się nie tylko wesprzeć inicjatywy, o których dzisiaj możemy nie wiedzieć, ale na pewno dużo dobrego zrobić dla promocji powiatu świeckiego i regionu – podkreśla. Więcej informacji o banku inicjatyw na stronie Powiatu Świeckiego TUTAJ . Pomysły można zgłaszać do 20 lutego.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.