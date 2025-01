Spłonęła zabytkowa chałupa chłopska pod Włocławkiem. Strażacy ustalili przyczynę pożaru

Do toruńskiego sądu trafiła sprawa znanej z mediów społecznościowych Sandry M., która ponad dwa lata temu (6 grudnia 2022) pijana (od 1,38 ‰, do 1,16… Czytaj dalej »

Pierwotnie zagroda miała być najważniejszym elementem skansenu kujawskiego. Później zapadła decyzja o ulokowaniu muzeum w Kłóbce pod Lubieniem Kujawskim. Przez dekady zagroda się rozpadała. Została jedynie chata mieszkalna. W sylwestrową noc wybuchł w niej pożar. Kryty strzechą drewniany budynek płonął, jak pochodnia. – Chałupa stanowiła część zagrody. Typowa, dwutraktowa, konstrukcji zrębowej z dachem krytym strzechą. Konstrukcja dachu była krokwiowo-jętkowa, z połowy XIX wieku. Takie obiekty już giną, obecnie są w skansenach. Trudno jest oszacować stratę w kontekście całej zagrody, gdyby właściciel miał świadomość jej lokalnego znaczenia, wartości historycznej i tradycji, w tym kontekście ma wartość – mówiła Joanna Kochańska-Wasińska z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Budynek był wpisany do rejestru zabytków, znajdował się w rękach prywatnych. Strażacy, którzy gasili pożar, jako przyczynę ognia podali umyślne podpalenie.

