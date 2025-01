Spaliła się zabytkowa chata pod Włocławkiem. 100 nocnych interwencji strażaków w regionie

2025-01-01, 08:52 Michał Zaręba/Redakcja

Najpoważniejszy pożar miał miejsce w Skokach Dużych koło Włocławka, gdzie spłonęła zabytkowa chata/fot. KM PSP Włocławek

To była pracowita noc dla kujawsko-pomorskich strażaków. Blisko 100 razy było wzywani w sylwestra przez mieszkańców regionu. Najpoważniejszy pożar miał miejsce w Skokach Dużych koło Włocławka, gdzie spłonęła zabytkowa chata.

Strażacy wyjeżdżali w noc sylwestrową głównie do gaszenia śmietników, ale też do pożarów budynków. - Kwadrans po północy, na posesji przy ul. Noteckiej w Bydgoszczy, wskutek nieostrożnego obchodzenia się z petardą, zniszczeniu przez ogień uległy fragment elewacji budynku i stojącej obok niego altany – opowiada rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. - W tym samy czasie w Bysławku w powiecie tucholskim doszło do zaprószenia ognia w piwnicy, gdzie zapaliły się śmieci, powodując zadymienie w domu i w garażu.



Zdarzył się także pożar niemal całego budynku – w Skokach Dużych w gminie Włocławek zapaliła się chata drewniana kryta trzciną. – To był pustostan – ogień zajął dach i poddasze tego budynku. Nikomu nic się nie stało – mówi rzeczniczka. - Akcja trwała trzy godziny, a pracowało tam sześć zastępów strażaków.